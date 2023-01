Opinión: La industria legal del cannabis en Nueva York debe ser accesible para la comunidad latina

This story was written in partnership with Crain’s New York, the trusted voice of the New York business community.

To read the English version, click here.

by Kristina Lopez Adduci, House of Puff, and Vladimir Bautista, Happy Munkey

A medida que los dispensarios comienzan a abrir y Nueva York hace un progreso significativo para lanzar su industria de cannabis para uso de adultos, un grupo demográfico que no se puede pasar por alto es la comunidad latina. Esta no es una hazaña fácil. Debemos abordar las barreras del idioma, la incompetencia cultural y el daño causado por la prohibición. Pero si superamos esto, los neoyorquinos hispanos se convertirán en una población clave para ayudar a la industria legal de nuestro estado a alcanzar su verdadero potencial y cumplir la visión establecida por el MRTA.

He aquí por qué Nueva York debe hacer más para que el cannabis legal sea accesible para su población latina.

La prohibición fue dañina para los latinos

Los matices racistas de los movimientos contra el cannabis, como la Guerra contra las Drogas, afectaron negativamente a los latinos y revertir esos impactos debe ser una prioridad en la industria legal. Se sabe comúnmente que el término ahora despectivo “marihuana”, junto con la primera ola de prohibición en Texas, se crearon debido a los sentimientos antimexicanos y la asociación de la planta con los inmigrantes que cruzan la frontera.

Para la comunidad latina, la Guerra contra las Drogas no solo perpetuó los estereotipos racistas, sino que también provocó deportaciones masivas y aumento de las hostilidades hacia las poblaciones de inmigrantes hispanos. Las mujeres latinas tenían más probabilidades de ser arrestadas o de que les quitaran a sus hijos en relación con el uso y la posesión de cannabis. La prohibición también provocó la creación de la DEA, una agencia responsable de la criminalización y encarcelamiento de los latinos en los Estados Unidos y en América del Sur. Esto profundizó los estereotipos negativos y discriminatorios sobre los estadounidenses de habla hispana y el cannabis, especialmente en las principales ciudades con grandes poblaciones hispanas, como la ciudad de Nueva York.

Los latinos tienen una presencia influyente en Nueva York

El estado de Nueva York tiene la cuarta población latina más grande de los Estados Unidos, con casi cuatro millones de nosotros. En la ciudad de Nueva York, representamos más de una cuarta parte de la población, siendo superados en número solo por los caucásicos. Debido a nuestra creciente presencia, los latinos desempeñarán un papel cada vez más importante en la cultura, la innovación, la política y las industrias clave del estado.

Sin duda, esta influencia continuará en la industria emergente del cannabis de Nueva York. Hemos sido líderes en los esfuerzos de legalización en el estado y pioneros en la industria en general. También representamos una gran parte de la comunidad heredada y un perfil de consumidor importante. Por eso, la cultura latina y la cultura cannábica están íntimamente relacionadas. Debemos asegurarnos de que este tejido conectivo permanezca mientras hacemos la transición a un mercado legal totalmente regulado.

Los latinos se están convirtiendo en defensores y consumidores feroces del cannabis

La población latina es el grupo étnico más joven de los Estados Unidos. Adicionalmente, la cultura hispana históricamente ha reconocido los beneficios medicinales de la planta. Las actitudes todavía están cambiando dentro de nuestra comunidad. Si bien es común que los latinos de la generación mayor perpetúen los estigmas negativos en torno al consumo de cannabis, en general, nuestra comunidad no solo consume cannabis, sino que lo defiende ferozmente.

Según un informe de 2019 de AdAge, los hispanos tienen un 30 % más de probabilidades que el consumidor promedio de cannabis de pertenecer a un grupo que promueve activamente la legalización del cannabis. El estudio también encontró que los latinos tienen un 42 por ciento más de probabilidades que el estadounidense promedio de ser defensores del cannabis. Cannabis Campaigners se caracterizan por ser consumidores que no necesariamente consumen cannabis, pero que están informados sobre los problemas del cannabis y apoyan activamente la legalización.

Nueva York debe aprovechar este entusiasmo para incorporar de manera efectiva a nuestra comunidad en la industria del cannabis. Esto significa más educación sobre el cannabis y esfuerzos de justicia restaurativa en los vecindarios latinos, más programación y publicidad en español, y personal y promotores culturalmente competentes en los dispensarios. Para abordar estas barreras de manera más efectiva, también es clave un aumento en los operadores y propietarios de dispensarios latinos. Eso también nos otorgaría los beneficios de equidad social y económica de la nueva industria legal y repararía el daño persistente causado a nuestras comunidades por la Guerra contra las Drogas.

Los latinos serán un grupo demográfico decisivo en el éxito a largo plazo de la industria legal del estado. Desde los pioneros latinos que allanan el camino dentro de la comunidad hasta los consumidores latinos y las partes interesadas que representan una influencia desde el exterior, mejoraremos el sector del cannabis a largo plazo. Por el bien de la equidad social y la salud de la industria, Nueva York debe activar a nuestra comunidad en el lanzamiento de su programa de uso para adultos.

Kristina Lopez Adduci es la fundadora y directora ejecutiva de House of Puff, una marca de accesorios de cannabis que se enfoca en la educación y la desestigmatización. Vladimir Bautista es director ejecutivo y cofundador de la marca de estilo de vida cannábico Happy Munkey y solicitante de CAURD.